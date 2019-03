Moussa Diaw, enseignant à l’UGB: « Tanor Dieng cherche à se prémunir en jouant la carte de la réconciliation » L’appel aux retrouvailles du Parti socialiste ne serait donc pas sincère. C’est en tout cas, l’avis de Moussa Diaw, enseignant-chercheur en Sciences politiques à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

« Avec cette main tendue à ses anciens camarades frondeurs, Ousmane Tanor Dieng semble anticiper une stratégie visant à l’isoler, pour affaiblir ses capacités de négociation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar », a dit Moussa Diaw, dans une interview accordée à L’Observateur, ce mardi.



« Déjà, le Président Macky Sall dans des manœuvres politiques, a obtenu le ralliement d’Aïssata Tall Sall, avant même l’élection présidentielle et d’autres allaient suivre le mouvement. On pourrait dire que Bamba Fall était dans ce tropisme », fait encore remarquer le politologue. Qui ajoute, « quelques informations distillées par la presse concernant les velléités de dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales, expliquent les inquiétudes du patron du Ps, qui cherche à se prémunir en jouant habilement la carte de la réconciliation et du resserrement des liens autour de la famille socialiste éclatée ».

