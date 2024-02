Moussa Fall, un autre leader De Benno, rame à-contre-courant : « Le report de la présidentielle ne se justifie pas » Proche d’Amadou Bâ pour lequel il s’engage depuis sa désignation comme candidat de Benno, Moussa Fall, le président du mouvement "Sénégal Souniou Yité Ak Moussa Fall", s’oppose au report de l’élection du 25 février courant. Pour ce responsable de la mouvance présidentielle, face à la décision de Macky Sall, qu’il qualifie de « coup à la démocratie », Amadou Bâ doit prendre ses responsabilités et démissionner de toutes ses fonctions.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2024 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Moussa Fall, le président du mouvement "Sénégal Souniou Yité Ak Moussa Fall" affilié à Benno Bok Yakaar, est très remonté contre le Président Macky Sall.



Pour ce leader de la mouvance présidentielle, « ce report n’a pas de justificatif. C’est un couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise ». D’après Moussa Fall qui était en pleine préparation de la campagne électorale pour la présidentielle du 25 février 2024 et qui avait calé un meeting national à Grand-Yoff pour le compte du candidat Amadou Bâ, « Macky Sall ne devait pas reporter les élections ».



Inutile de lui dire que c’est l’Assemblée qui est l’auteur du report. Pour Moussa Fall, c’est Macky Sall qui a tout orchestré, avec des députés qui ne représentent pas le peuple mais leurs propres intérêts



« À partir d’avril 2024 qui coïncide avec la fin du second mandat de 5 ans du Président Macky Sall, nous ne le reconnaîtrons plus comme chef de l’État », prévient Moussa Fall, qui déclare ne pas comprendre le mutisme du gouvernement et des responsables de la mouvance présidentielle, sur les accusations portées contre Amadou Bâ.



« Aucune déclaration de soutien contre les accusations, même pas un communiqué pour se solidariser du Premier ministre », se désole-t-il.



Moussa Fall dénonce un complot et conseille à Amadou Bâ de prendre ses responsabilités. « Lorsqu’avant 2012, Macky Sall a été acculé par des faucons avec la complicité de Me Wade, il avait pris ses responsabilités en démissionnant de son poste de maire de Fatick, de président de l’Assemblée et de toutes les charges au niveau du Pds, Amadou Bâ doit faire comme lui », pense Moussa Fall, qui demande au Premier ministre de se référer aux Aly Ngouille Ndiaye, Mimi Touré, Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao et Cie.



« Ils ont pris leurs responsabilités quand il le fallait. Amadou doit faire comme eux », soutient-il, ajoutant lui réaffirmer son soutien et sa disponibilité à l’accompagner dans son combat contre ses détracteurs.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook