Moussa Kâ : Un entrepreneur aux plurielles activités

Par la suite, Moussa s’est lancé dans la vente de vêtements « prêt à porter » provenant de la capitale à destination de Kolda, sa ville natale.C’est à la suite de ces expériences qu’il vient s’installer à Dakar pour un emploi dans une société de gardiennage où il est resté trois mois avant d’être approché par un des plus grands canaux de diffusion que compte le continent avec son large bouquet pour la vente de paraboles. Les bénéfices obtenus à l’issue des ventes étant dérisoires, il prit l’initiative de se lancer dans la vente de boissons chaudes communément appelées « Wass » et « Café Touba ».



Au démarrage, avec 30 000F Cfa en poche, il n’avait qu’une petite table faisant office d’échoppe située au rond-point de HLM Grand Yoff, jusqu’à ce qu’un jour, de retour d’un déplacement, on l’informe qu’une équipe de la DER/FJ était passée pour répertorier les vendeurs de « Café Touba », en vue de leur offrir une opportunité d’accompagnement.



Moussa Kâ, très sceptique, a finalement décidé de répondre à l’invitation de la DER/FJ, avec d’autres acteurs du secteur. C’est ainsi qu’il lui a été remis un kiosque « Café Gui » d’une valeur de 590 000 FCfa, ainsi qu’un fonds de roulement de 400 000 FCfa.



A terme, et au vu du grand succès qu’a connu le fameux « Wass » (connu pour ses vertus thérapeutiques) durant la pandémie du COVID, M. Camara souhaiterait s’installer dans toutes les villes du Sénégal, mais aussi exporter ses produits à l’étranger. Pour cela, il entend labelliser et faire agréer sa « potion magique », par les laboratoires pharmaceutiques.



Moussa Kâ exhorte tous les jeunes à se rapprocher de la DER/FJ, pour mener à bien leurs projets.