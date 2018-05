Moussa Sow: « Si on est déterminés, on pourra aller loin au Mondial »

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mai 2018 à 12:06

Moussa Sow a participé à sa première séance d’entraînement des "Lions" ce jeudi à Saly. Arrivé hier soir, l’ancien joueur de Lille a rejoint le stage de préparation pour le Mondial 2018.



Après la séance qui a débuté à 9h30, Moussa Sow au micro de wiwsport se prononce sur le début du stage et sur les matchs amicaux : « Tout se passe bien. On est bien arrivé et on a bien débuté le stage. On va travailler et se donner à fond Inch'Allah ».



Parlant des matchs amicaux, il avance : « Ces matchs sont importants pour nous. Le Luxembourg a une bonne équipe, on va les prendre au sérieux. Je pense que si on est déterminés, on pourra aller loin au Mondial ».



Les "Lions" quittent Saly ce jeudi pour rallier Dakar pour la remise du drapeau national des mains du Président Macky Sall, dans l’après-midi.

