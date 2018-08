Moussa Sow parle de sa retraite internationale

À 32 ans, Moussa Sow a décidé d’arrêter sa carrière internationale, l’attaquant sénégalais a tenu à remercier ses fans mais particulièrement le peuple sénégalais.



« Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants sénégalais, tous les staffs que j’ai connus et surtout, tout le peuple sénégalais », a-t-il écrit dans un post qu’il a fait sur son compte Instagram.



Par ailleurs, l’ancien attaquant de Lille ne compte pas tourner le dos à la Tanière. « Ça été un plaisir et une joie immense d’avoir porté le maillot de l’équipe nationale et je serai toujours là pour accompagner les "Lions" », a-t-il promis.