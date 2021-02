Moussa Sy : “Les arguments de Sonko ne reposent sur rien du tout. Il doit être courageux” Revenant sur le présumé viol dont la masseuse Adji Sarr accuse Ousmane Sonko, le maire des Parcelles assainies, Moussy Sy qui a rejoint la mouvance présidentielle, soutient que le leader de Pastef manque de courage et doit arrêter de mêler Macky Sall et les gens du régime à cette affaire de mœurs.





Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|



