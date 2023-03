Moussa Thioune à Serigne Djily Mbacké : «Ce chantage contre Samba Ndiobène Kâ, n’a aucune chance de prospérer»

« Son chantage n’a aucune chance de prospérer. Ce n’est pas parce qu’on est ministre dans une région, qu’on doit se présenter à tous les Magal. J’ai récemment organisé le mien et jamais je n’ai exigé la présence de Fatou Diané. De toute façon, ce n’est pas lui que le ministre Samba Ndiobène Kâ avertirait si jamais il devait venir à Darou.



Mis à part ce fait, il fait aussi signaler que le président de la République a dépêché à Darou, une forte délégation assez bien étoffée avec deux ministres (Gallo Bâ et Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma) et l’ambassadeur itinérant, en plus de toute l’administration de la région de Louga. Donc, il n’a rien à dire » dixit Moussa Thioune.



Moussa classe Serigne Djily Mbacké, dans le lot des leaders politiques de l’Apr qui pensent que le régime Sall tire vers la fin politique et lorgnent des faveurs futures au niveau de l’opposition.



« Que les gens comme lui se détrompent. Le Président Sall est encore là. Lui-même a été placé à un poste de responsabilité. Donc, il devrait se garder de critiquer des responsables qui sont, sans relâche, au service de leur mentor », a-t-il avertit.



Dans sa déclaration en marge de la cérémonie officielle du magal de Darou Moukhty (relayée par Dakaractu), Serigne Djily Mbacké s’est attaqué aux 4 ministres de la région dont Samba Ndiobène Kâ, leur reprochant de n’avoir pas mis les pieds dans la cité de Boroom Darou, ni avant ni pendant ni après l’événement. Ce manquement est, selon lui, une « grossière erreur politique de la part de ces ministres qui ne sont d’aucune utilité au Président Macky Sall, quand il s’agit d’être au chevet des populations ».















Le Grand Panel