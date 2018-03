Moussa Tine, conseiller du maire de Dakar : « Ils veulent écarter Khalifa Sall de la course à la présidence de ce pays»

Au tribunal, après le verdict, le conseiller du maire de Dakar, Moussa Tine, dit ne pas être surpris par ce qu’ils « les juges » accomplissent seulement leur dessein, c’est-à-dire faire tout pour que Khalifa Sall ne devienne pas candidat à l’élection présidentielle.



Par ailleurs, Moussa Tine, se dit déçu par le comportement des juges. En effet, il estimait que ces derniers aller être plus conscients en se démarquant de la volonté du pouvoir politique. Et pourtant, dit-il « ces derniers jours, des magistrats ont même organisé des panels pour décrier l’ingérence du pouvoir politique sur le fonctionnement de la justice ».

