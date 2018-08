Moussa Wagué : "J'intégrerai rapidement l'équipe A du Barça"

Moussa Wagué, nouvelle recrue du Barça versée dans l'équipe réserve des Blaugrana, affiche ses ambitions. Il veut s'imposer avec l'équipe première.



"Dans la vie, rien n'est impossible, affirme-t-il dans Record. Avec le travail et l'aide de mes coéquipiers, je pourrai y arriver. En tout cas, le jour où on me donnera ma chance, sans problème. Je travaille pour arriver à mes fins."



"En venant au FC Barcelone, j'ai l'intime conviction d'intégrer l'équipe première, ajoute le défenseur sénégalais de 19 ans. Mais, comme je l'ai dit, je ne veux pas brûler les étapes. Je dois travailler dur pour y arriver. Il est clair que ce ne sera pas facile mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Et si tout va bien, j'intégrerai rapidement l'équipe A."