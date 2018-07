Moussa Wagué suscite l'intérêt du FC Barcelone

Le quotidien espagnol, Mundo Deportivo, très proche du FC Barcelone, a fait part du grand intérêt des champions d’Espagne à faire signer le défenseur sénégalais, Moussa Wagué.



Agé de 19 ans, l’arrière droit qui a fait une quarantaine d’apparitions sous le maillot de Kas Eupen (Belgique) depuis son arrivée en novembre 2016, fait partie des révélations du Mondial 2018.



Auteur du 2-ème but des Lions contre le Japon (2-2), il a été titularisé malgré son jeune âge lors des deux premières rencontres avant d’entrer en cours de jeu contre la Colombie (0-1).



Un de ses proches a confirmé l’intérêt du champion d’Espagne en titre depuis plusieurs semaines et sa volonté de faire une offre.



"Nous sommes conscients de l’intérêt du FC Barcelone et la sortie de l’information dans un média reconnu très proche, est une forme de pression’’, a expliqué à l’APS, la même source.





"Nous sommes flattés par l’intérêt de ce grand nom du football mondial mais nous sommes conscients que Wagué doit progresser et ça ne se fera qu’en jouant au moins une trentaine de matchs par saison’’, a-t-il dit, informant que les contacts ont été établis.



"Nous avons émis nos souhaits et volontés et ils sont en train de travailler là-dessus’’, a-t-il fait savoir.



Et d’ailleurs, en plus du FC Barcelone, l’ancien sociétaire de l’académie Aspire est aussi dans le viseur d’un club autrichien Red Bulls Salzburg (Autriche) et d’un club anglais, a poursuivi la même source.



’’Mais nous avons besoin de voir l’intérêt du footballeur’’’, a t-elle insisté.



APS