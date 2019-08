"Moussé Kalabanté": le rappeur Mc Beladio jugé le 18 septembre

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019

Mamadou Diao, alias Mc Beladio poursuivi pour des délits de diffamation et d'injures sera jugé le 18 septembre prochain, devant le Tribunal de grande instance de Kolda.



Début août, le célèbre rappeur de Kolda a sorti un single intitulé "Moussé Kalabanté" dans lequel il dénonçait les grossesses en milieu scolaire dont les auteurs sont les enseignants.



Ces derniers avaient qualifié ses propos de diffamatoires et décidé de le poursuivre en justice.





