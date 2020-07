Moustapha Cissé Lô: « Je suis disposé à retourner dans le parti. J’ai pardonné à tout le monde et je demande pardon à tous ».

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis disposé à retourner dans le parti et travailler aux côtés du Président Macky Sall », a dit Moustapha Cissé Lô lors d’une médiation initiée par les «griots» de l’Apr.



Selon des informations de "L’Observateur" reprises par Seneweb, ces derniers étaient venus lui rendre visite à son domicile sis à Nord Foire, pour tenter de le convaincre de réintégrer le parti. « J’ai pardonné à tout le monde et je demande pardon à tous », a ajouté M. Lô.









