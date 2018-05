Moustapha Cissé Lô : "Que Macky et Marième Faye Sall se méfient de Pathé Diakhaté qui est le destructeur en chef à Touba" Moustapha Cissé Lô a alerté le couple présidentiel de se méfier de Pathé Diakhaté à Touba et estime que "si Macky ne change pas de stratégie et ne se réfère pas à ses authentiques compagnons, il risque de ne pas passera pas au 2ème tour"

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mai 2018 à 21:12



