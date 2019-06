Moustapha Cissé Lô : « à la place de Macky Sall, j’aurais changé de porte-parole » Moustapha Cissé Lô n’est pas satisfait de la manière dont est menée la communication du président de la République. Surtout en cette période de remous avec le scandale du pétrole et du gaz, et la sortie discordante du ministre conseiller, porte-parole du chef de l’Etat, El Hadji Hamidou Kassé, affirmant que Aliou Sall a bien reçu 146 millions de francs de Petro Tim, via sa société Agritrans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019

« A la place du président, j’aurais changé de porte-parole », a, en effet, déclaré le vice-président de l’Assemblée nationale dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

Et Moustapha Cissé Lô d’ajouter, « il y a des gens, autour de lui, capables de porter sa parole de manière plus incisive et plus agressive ».



