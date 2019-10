Moustapha Cissé Lô ‘’égorge’’ la Crei : « c’est de la foutaise »! Moustapha Cissé Lô ne cautionne pas du tout la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei).

«La Crei, qui a condamné Karim Wade, n’est pas conforme à l’islam. On ne peut pas observer par une fenêtre pour juger ce que fait un individu situé de l’autre côté. Sa condamnation est basée sur des accusations qu’on n’a pas encore prouvées. C’est de la foutaise», a déclaré le premier vice-président de l’Assemblée nationale en marge de la cérémonie officielle du Magal de Touba, hier, dans des propos rapportés par Walf Quotidien.

«il faut égorger la Crei et laisser tranquille ceux qui sont poursuivis par cette juridiction spéciale, car personne ne peut jurer n’avoir pas détenu des biens de façon illicite», a-t-il encore martelé.



