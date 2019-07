Moustapha Cissé Lô s’en prend encore à Sonko : « il a menti à tous les Sénégalais » Décidément, Moustapha Cissé Lô et Ousmane Sonko ne passeront pas leurs vacances ensemble. En conférence de presse, hier, le Vice-président de l’Assemblée nationale, a encore chargé le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

« Sur le pétrole et le gaz, Ousmane Sonko a menti à tous les Sénégalais. Il roule en 4X4 de 80 millions FCFA. Il y a des gens derrière lui qui lui donnent de l’argent », a-t-il dit, soulignant que le chef de l’Etat signe les contrats sous les conseils éclairés d’experts.



« Le président peut signer des contrats pétroliers, mais il est entouré de conseillers », a-t-il, en effet, déclaré.



Il a appelé à la vigilance, soulignant que le débat du pétrole est politicien, entretenu par des lobbies tapis dans l’ombre.

