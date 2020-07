Moustapha Cissé Lô se fait interner de force, ses enfants à la Dic Moustapha Cissé Lo se fait hospitaliser et envoie ses enfants à la DIC, renseigne la Tribune.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 07:50 | | 0 commentaire(s)|

Ses téléphones ont été saisis aussi. Il est devenu introuvable depuis quelques jours et attendu chez les enquêteurs depuis la semaine dernière, il n’a pas fait signe de vie.

Pour rappel, il est sous d'une double plainte après les insultes qu'il avait balancées à Yakham Mbaye et Farba Ngom.



