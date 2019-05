Moustapha Diakhaté: "Aucun DG du service public ne perçoit un salaire de 15 millions depuis l'avènement de Macky Sall" Hier, "Le Témoin" avait exploité le rapport intitulé "Etude sur le système de rémunération au sein de l'administration sénégalaise" réalisé par le cabinet MGP-Afrique, en publiant les salaires exorbitants de certains directeurs généraux d'agences d'Etat. Un papier qui a fait du bruit. Connu depuis toujours pour défendre l'indéfendable, l'ancien président du Groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Moustapha Diakhaté, qui a été "chassé" du Palais, a passé son temps sur Facebook (Bon un espace qui est devenu son lieu de travail), pour démentir nos informations et soutenir que ce rapport est une fake étude.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

"Depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, aucun Dg du public ne touche 15 millions de salaire mensuel. Ça, c'est une fake étude. Aucun dg du service public ne perçoit un salaire de 15 millions depuis l'avènement de Macky Sall. Malheureusement, il n'a pas voulu communiquer sur la baisse de ces salaires", a-t-il commenté sur le post d'un internaute.



Une façon pour lui de démentir l'étude. Ce pays est juste extraordinaire ! Lui qui a été "graissé" en dehors de son salaire de député pendant les cinq années de la dernière législature, avait empoché plus de 300 millions FCFA. Nous maintenons bien sûr nos informations qui figurent dans le rapport dont nous avons fait état.











Le Témoin

