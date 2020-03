Moustapha Diakhaté : "Benoît Sambou a failli se suicider lorsque..."

Le désormais ex membre de l'Apr Moustapha Diakhaté digère toujours mal son exclusion du parti au pouvoir.

"Ce qui me fait le plus mal, c'est moins la mesure que les personnes qui ont prononcé la décision d'exclusion", clarifie-t-il, tout de go, sur la plateau de Face 2 Face.



Pour Moustapha Diakhaté, Abdou Mbow et Benoît Sambou ne devraient pas accepter d'accomplir cette besogne, au vu des nombreux sacrifices qu'il dit avoir consentis pour eux.



"S'agissant de Benoît Sambou, il a été très meurtri par la nomination d'Angélique Manga, en tant que ministre à l'époque. Il a même failli se suicider. Il a pleuré à chaudes larmes. J'ai été des premières à aller le voir pour le réconforter", révèle l'invité d'Aïssatou Diop Fall.





Par ailleurs, l'ex président du Groupe parlementaire Bby se dit toujours membre de l'Apr.



