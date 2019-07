Moustapha Diakhaté: « L’Etat doit retirer à OXFAM son agrément et expulser son personnel non africain »

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté invite les autorités à retirer à Oxfam son agrément et à expulser son personnel non africain. L’ancien chef de Cabinet du président de la République réagissait ainsi après le licenciement du nommé Elimane Kane, qui aurait refusé d’appliquer le nouvel agenda de l'organisation pour "promouvoir" les homosexuels et autres personnes assimilées.



« L’Etat du Sénégal doit, sans délai, retirer à OXFAM son agrément, expulser du territoire national son personnel non africain pour agression des valeurs islamiques et chrétiennes qui habitent notre peuple », écrit-il sur sa page Facebook.



L’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar exprime son soutien à Elimane Kane et souligne qu’il « urge aussi de sortir du clair-obscur juridique «d’acte contre nature» et doter notre pays de puissantes lois réprimant pénalement l’homosexualité et toutes ses manifestations ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos