Moustapha Diakhaté : "L'heure est à la préparation de l'après Macky Sall"

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 17:09

L'ancien président du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby), Moustapha Diakhaté, ne veut plus émettre des doutes quant à la fin des mandats de Macky Sall. Pour lui, ce qu'il faut préparer, c'est l'après 2024.



Invité de l'émission Jury du dimanche, il déclare ceci : "La question du troisième mandat est réglée et par la constitution et, dans une moindre mesure, par le Président Macky Sall. Le débat est clos".



Pour Diakhaté, "l'heure est à la préparation de l'après Macky Sall avec des projets et programmes de développement et non à des guerres de succession".



L'ancien ministre conseiller du chef de l'État invite ses camardes à commencer à réfléchir sur un programme solide adossé sur le Pse qui sera présenté, le moment venu, aux Sénégalais.



"Je n'ai pas encore senti la guerre de succession au sein de l'Apr. Mais, nous devons préparer notre parti, pour son organisation dans les 557 communes du Sénégal, dans les différentes catégories sociales et professionnelles, pour avoir un appareil solide qui va travailler, réfléchir pour préparer une belle offre politique en 2024", a-t-il notamment suggéré.



"Celui qui remplacera Macky Sall devrait avoir un leadership fort. Autrement dit, qu'il soit capable d'identifier un cap pour son pays, capable d'entrainer les populations vers ce cap », a fait savoir le responsable de l'Apr.

