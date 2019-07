Moustapha Diakhaté : « Macky Sall ne devait pas donner ces permis à Frank Timis » Moustapha Diakhaté affiche clairement son opposition au président Macky Sall dans l’affaire Petro Tim, notamment la signature des décrets attribuant à Frank Timis les permis d’exploitation de deux blocs pétroliers et gaziers du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

« Quand le président de la République prend une décision, je la mets au crible de trois critères: est-ce que la décision est conforme avec nos lois; est-ce que la décision respecte les intérêts des Sénégalais; est-ce que la décision privilégie les intérêts du Sénégal ou de notre parti politique », a déclaré l’ancien président du Groupe parlementaire BBY à l’Assemblée nationale, sur Dakarmatin.net.



« En ce qui concerne la question du pétrole, la loi dit carrément que c'est le président de la République qui octroie les permis. Mais également, la loi a mis des barrières de sorte qu'il est impossible au Président, de donner des permis à qui il veut. Et d'après ce que je comprends des lois sénégalaises et de Frank Timis, le Président Macky Sall ne devait pas donner ces permis à Frank Timis. La loi dit clairement que celui à qui l'Etat du Sénégal donne un permis d'exploitation, doit avoir les capacités financière et technique. Et ce que tout le monde a vu, c'est que Frank Timis a vendu ce qu'on lui a donné à BP et à Kosmos », a-t-il encore martelé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos