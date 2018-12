Moustapha Diakhaté déchire les nouveaux tarifs de l’autoroute

Les détracteurs de la pseudo baisse sur le tarif de l’autoroute à péage peuvent compter sur le soutien de Moustapha Diakhaté. « La baisse est une entourloupe. C’est faire un pied de nez aux Sénégalais », a déclaré l’ancien président du groupe parlementaire Bby, invité hier de Grand jury de la Rfm.



Mais malheureusement, précise-t-il, sur ce point, « Macky Sall ne peut rien imposer à Senac », et que « tout ce qu’il peut faire c’est négocier, car Wade leur a signé un contrat béton ».



S’agissant de la prolongation du contrat qui devrait passer de 25 à 30 ans, l’ancien parlementaire dément. « Selon les informations que j’ai en ma possession, il n’y a pas encore de prolongation de contrat avec Senac. C’est une fausse information jusqu’à preuve du contraire, il n’y a aucune décisions de l’Etat de prolonger le contrat avec Senac », affirme-t-il. Et d’ajouter qu’une prolongation du contrat serait « une chose inacceptable ».













Les Echos

