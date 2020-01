Moustapha Diakhaté ou l'autre facette. (Par Moussa Sow) Moustapha Diakhate, un homme qui manque terriblement de reconnaissance et qui a perdu toute crédibilité tente de changer de fusil d'épaule en prétendant mettre sur pied un courant dans l'Alliance Pour la République. Il le fait sans aucune conviction avec une ingratitude qui dépasse les bornes.



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

Face à ce comportement ridicule et loufoque, la COJER s'indigne. Nous ferons face à ce marchand d'illusions dans sa tentative éhontée de manipulation de l'opinion.



En effet, après avoir tenté toutes les idioties de défiance sans lendemain, nos trois pelés et un tondu épatent la galerie avec cette tentative qui n'est que le fruit de sa ténébreuse réflexion.



Comme un seul homme, la COJER mènera ce combat pour la défense du Président et de notre parti.



Nous considérons, aujourd'hui que l'heure est à l'union sacrée autour du President Macky Sall, President du parti et de la coalition BBY, en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple sénégalais.



L'heure est au travail pour faire de ce mandat confié par le Peuple souverain au Président Macky Sall à 58,27%, un mandat utile, un mandat d'actions à travers le projet politique Liggéeyal Ëllëk, seconde sequence temporelle du Plan Sénégal Emergent.



La COJER n'acceptera de quiconque des activités fractionnistes dont les motivations opportunistes demeurent la satisfaction d'intérêts contraires à ceux du Peuple sénégalais.



La COJER fera face et demandera dès la prochaine reunion du Secrerariat Executif National, l'exclusion officielle de Moustapha Diakhaté qui a fini de trahir les idéaux du parti.



Moussa SOW Coordonnateur COJER

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos