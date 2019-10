Moustapha Diakhaté remercie Macky Sall Le désormais ex-ministre conseiller a réagi à son limogeage par le président de la République, hier, lundi, à travers un post Facebook. Voici son texte.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

"Je remercie le Président de la République d'avoir mis fin à mes fonctions de ministre, Conseiller.

Je le remercie également de m'avoir associé depuis 2008 à ses actions au sein de l'Apr et de son magistère.



Merci à tous et bonne chance à Monsieur Macky Sall pour la suite.



Vive la République !



Vive le Sénégal !"



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos