Moustapha Diakhaté sur l’homosexualité : « l’Etat doit clarifier son jeu » Moustapha Diakhaté estime que « le gouvernement doit édifier les Sénégalais » à propos de la légalisation sur l’homosexualité au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis plusieurs mois, l’ONG Jamra ne cesse d’accuser le gouvernement sénégalais d’avoir délivré des récépissés à des associations d’homosexuels et lesbiennes. Face à ces déclarations d’une extrême gravité, le Ministère de l’intérieur doit édifier les Sénégalais sur les tenants et aboutissants des accusations de Jamra », a-t-il, en effet, déclaré dans des propos rapportés par Igfm.



« En tout état de cause, un État de droit digne de ce nom ne peut pas, en même temps, légaliser des associations de l’homosexualité et pénaliser les orientations sexuelles contre-nature », a ajouté l’ancien ministre-conseiller, limogé récemment par le Président Macky Sall.

