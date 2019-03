Moustapha Diakhaté sur le durcissement du régime des visites de Khalifa Sall : "C'est un abus judicaire..." Moustapha Diakhaté n'a pas attendu longtemps pour dénoncer les restrictions des visites de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall à la prison de Rebeuss. Le chef de cabinet du Président de la République a fait un post sur sa page facebbok, consultée par le journal "Les Echos", pour qualifier la décision "d'abus judiciaire". "Elle est anti-fondamentalement constitutionnelle. C'est une grave violation du principe sacro-saint de l'égalité des citoyens devant la loi. Cette décision doit être appliquée à tous les prisonniers et à tous les visiteurs des prisons et maisons d'arrêt et de correction sur l'ensemble du territoire sénégalais", a t-il fustigé.

