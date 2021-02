Moustapha Diakhaté tire sur Sonko : « son affaire est un retour de bâton pour lui ! » Ayant habitué les auditeurs et téléspectateurs sénégalais à des attaques contre le régime de son ex leader Macky Sall, Moustapha Diakhaté dans cette affaire de présumé viol dont est accusé le leader du Pastef est loin de défendre Ousmane Sonko.

Invité de senegal7.com, à contre-courant de ceux qui volent à son secours, lui il préfère taper encore sur Sonko. Lui rappelant les accusations fréquentes contre le régime de Macky, les députés et leurs impôts non payés, mais aussi l’affaire des 94 milliards FCFA, Moustapha Diakhaté sur ces graves accusations portées par Adji Sarr contre Sonko, trouve que « c’est un retour de bâton pour le leader du Pastef ! »



Mardi 16 Février 2021



