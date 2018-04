Moustapha Diatta inculpé dans l’affaire du terroriste Ould Sidi Ahmed Sina

Alors qu’il est jugé devant la chambre criminelle de Dakar en même temps que l’imam Assane Ndao et Cie, Moustapha Diatta est encore dans le collimateur du parquet de Dakar. Et, cette fois-ci, dans un autre dossier de terrorisme présumé. M. Diatta a été inculpé pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terroriste, financement du terrorisme en bande organisée, actes terroriste et blanchiment de capitaux. Des faits qu’il a formellement niés. D’ailleurs, il devait être interrogé dans le fond par le doyen des juges cette semaine.



Courant février 2017, la police publiait un communiqué laconique en parlant de l’arrestation des deux premiers ressortissants maliens : « c’est dans le cadre de la communauté de renseignement mis en place depuis l’avènement de la menace terroriste dans notre pays que la police judiciaire à travers la Division des investigations criminelles, a arrêté à l’auberge Keur Damel, le sieur Ould Sidi Mouhamed Sina, né en 1974 à Tombouctou, alors qu’il s’apprêtait à la quitter aux environs de midi, après un séjour de près d’un mois. Ould Sidi Mouhamed Sina était le contact d’Ould Nouini, présenté comme le planificateur de l’attaque de Grand Bassam et il était en contact avec Moustapha Diatta, présumé terroriste actuellement dans les liens de la détention.



Dans la continuité de l’opération combinée des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente et de ceux de la DIC, le chauffeur de nationalité malienne et répondant au nom de Ould Ame Sidalamine, né en 1982, résidant à l’unité 26 des Parcelles assainies, a été lui aussi interpellé à la gare routière des baux maraichers à bord du véhicule de marque Hyundai immatriculé en Gambie BJL 8187L ».











Libération