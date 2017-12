Moustapha Diop, ministre de l’Industrie et de la PME : « Doter notre pays d'une industrie forte, diversifiée, inclusive » « La vision du président de la République, déclinée par le Pse est de doter notre pays d’une industrie forte et diversifiée, inclusive, moteur de croissance, source massive d’emplois et de richesses, associant les grandes entreprises et les PME, dans le cadre d’un redéploiement industriel régional ». Ce sont là des propos de Moustapha Diop ce vendredi, lors du vote du budget de son ministère à l'Assemblée nationale.

Selon le ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, «le gouvernement poursuit les efforts tendant à l’aménagement d’un cadre approprié pour l’épanouissement du secteur à travers l’implantation des domaines et parcs industriels".



«Il s’agit là d’une excellente stratégie pour susciter le transfert de technologies, à travers la délocalisation d’entreprises étrangères et constituer une bonne base pour un déploiement mieux maîtrisé du tissu industriel dans le pays », poursuit le Maire de Louga.



Le budget 2018 du ministère de l’Industrie et de la Petite Moyenne Industrie est arrêté à la somme de 6 402 673 160 FCFA, contre 4 36 128 460 FCFA en 2017, soit une hausse de 2 036 544 700 FCFA en valeur absolue et 46,64% en valeur relative.





