Moustapha Guirassy : « Macky Sall a été choisi sur la base de l’émotion… » Moustapha Guirassy était l’invité de l’émission « Toute la vérité », sur la SenTV. Des critiques acerbes et des flèches ont été décochées envers le Palais, de la part de l’ancien ministre de la Communication de Me Wade.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Août 2018 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

« Macky Sall a été choisi sur la base de l’émotion. Or, celle-ci vous enferme dans l’irrationnel». Telle est la conviction profonde de M. Guirassy qui pense que «déception sur déception, les Sénégalais vont faire un choix lucide en 2019, contrairement à 2012 où ils ont voulu simplement se débarrasser de Wade… Macky Sall est complètement passé à côté de l’histoire, en déconstruisant tout ce que le Sénégal a de plus précieux« , estime M. Guirassy.

Pour le Président du parti « Sénégalais Unis pour le Développement » (S.U.D), « on s’est trompé de train et de gare avec Macky Sall » car, dit-il, « Macky Sall est complètement passé à côté de l’histoire en déconstruisant tout ce que le Sénégal a de plus précieux«, à savoir l’immatériel qui donne du sens à la vie et au développement.



« Macky Sall est un enjeu à dépasser… », persiste-t-il.

« Il y a une cristallisation et une polarisation qui préfigurent des lendemains difficiles. En déconstruisant les acquis démocratiques par l’instrumentalisation de la justice et par diverses dérives autocratiques… Macky Sall a complètement failli sur le plan de la sagesse. Macky Sall doit avoir de la hauteur et de la grandeur…«, conseille-t-il au chef de l’Etat.



Il lui demande « d’avoir de la hauteur et de la grandeur pour s’éloigner des mesurettes comme les bourses familiales qu’il instrumentalise à des fins politiciennes (…) Les 7% de croissance ne vont pas dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, tout le tintamarre fait autour, n’a aucun sens« .











Senego



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook