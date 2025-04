Moustapha Ndiaye, importateur de riz et PDG de CCMN, cité dans une affaire de surfacturation de 2,7 milliards FCFA liée aux fonds Force Covid-19

L’opérateur économique Moustapha Ndiaye, PDG de la société CCMN, serait cité dans une affaire de surfacturation présumée portant sur une commande de riz effectuée dans le cadre des fonds Force Covid-19. L’ancien DAGE du ministère du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, Aliou Sow, aurait été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), puis déféré au parquet de Dakar, ce vendredi.



Selon les informations rapportées, le montant de la surfacturation atteindrait environ 2 749 927 498 F CFA. Moustapha Ndiaye, qui serait actuellement hors de Dakar, aurait promis de se présenter la semaine prochaine devant les enquêteurs de la DIC.



Une commande qui aurait été faite sans appel d’offres



Toujours selon les sources policières, le procureur de la République aurait saisi la DIC, dans le cadre de la procédure n°564/DIC/GRI du 17 juillet 2023. Moustapha Ndiaye aurait été approché en dehors de tout appel à concurrence, à la demande d’Aliou Sow, qui l’aurait informé d’un besoin urgent de 30 000 tonnes de riz par l’intermédiaire du ministère du Commerce.



L’opérateur aurait expliqué qu’une commande de 65 000 tonnes lui aurait été proposée, mais qu’il n’aurait pu en livrer que 30 000, ce qui aurait été retenu. Il aurait également déclaré que le prix appliqué correspondait à celui du marché et que le paiement aurait été convenu après livraison.



Des pièces justificatives auraient été versées au dossier



Moustapha Ndiaye aurait remis aux enquêteurs une déclaration sur l’honneur, un contrat signé, un bon de commande, ainsi que son quitus fiscal. De son côté, Aliou Sow aurait fourni une copie d’un rapport signé de sa main, versé au dossier.



L’ex-DAGE ferait actuellement l’objet d’un retour de parquet, dans l’attente de la désignation d’un cabinet d’instruction. L’affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours.





