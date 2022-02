Moustapha Niasse : « La volonté politique et l’adhésion populaire se sont conjuguées pour accompagner les Lions...» L’Assemblée nationale, par la voix de son président, Moustapha Niasse a adressé ses félicitations aux lions du Sénégal, sacrés champions d’Afrique de la 33e Coupe d’Afrique des nations (Can).

«Après leur somptueuse victoire, par la grâce de Dieu, lors de la 33e édition de la CAN, les Lions de la Téranga viennent d’ajouter une séquence historique mémorable à la longue geste du peuple sénégalais. Dans un remarquable élan patriotique, ils ont réactualisé notre tradition épique, en faisant montre de courage, d’abnégation, de talent, d’intelligence et de solidarité, pour répondre aux attentes de toute la Nation.



Leur détermination et leur persévérance ont contribué à consolider la cohésion nationale, en cristallisant notre commun vouloir de vie commune et en offrant à notre jeunesse un modèle grandeur nature», a magnifié Moustapha Niasse.



«Le lundi 7 février 2022, les murs de l’adversité et de l’incompréhension ont été franchis, avec une élégance républicaine exemplaire, qu’il convient de saluer. La volonté politique et l’adhésion populaire se sont conjuguées pour accompagner les Lions dans leur épopée triomphale, jusqu’au sommet de la pyramide», magnifie-t-il.



