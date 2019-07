Moustapha Niasse: «Ousmane Tanor Dieng assumait ses responsabilités» « Ousmane Tanor Dieng croyait en Dieu. C’était un grand homme politique qui aimait son pays. Un patriote sincère dans son engagement, qui assumait ses responsabilités et ses convictions ». C’est le témoignage fait par le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, ce lundi sur la RFM, à la suite de son ancien compagnon au parti socialiste et dans la coalition Benno Bokk Yakaar.

