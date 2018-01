Moustapha Niasse reçu en Iran avec… un drapeau camerounais

C’est la bourde du jour. En visite à Téhéran, Moustapha Niasse a été reçu, hier, par son homologue iranien, Ali Larijani, avec un drapeau camerounais.



L’affaire semble bizarre mais elle reste tout de même réelle. En effet, Niasse conduisait une délégation parlementaire sénégalaise pour participer à la 13e session de la Conférence des Etats membres de l’Union parlementaire de l’Oci.



Le journal Les Echos qui rapporte les faits, explique qu’en lieu et place du drapeau sénégalais (vert-jaune-rouge avec une étoile verte), le président de l’Assemblée nationale a reçu un drapeau « Vert-rouge et jaune avec une étoile jaune sur sa bande rouge ». Et malgré, l’appel du président du Parlement iranien à un renforcement des liens parlementaires entre les 2 pays, la diplomatie, elle, en a pris un sacré coup.