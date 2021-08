Moustapha Tall, candidat déclaré à la mairie de Yoff «Je démens formellement Diouf Sarr sur un quelconque soutien» Le 21 août dernier, Abdoulaye Diouf Sarr avait annoncé sur sa page Facebook que son adversaire déclaré à la mairie de Yoff, Moustapha Tall, était «engagé à (ses) côtés pour une victoire de Bby à Yoff et à Dakar». Le leader du mouvement Jappo suxali sunu Yoff «dément formellement » le maire de Yoff qu’il accuse d’avoir «dévoyé» le contenu de leurs échanges.

Dans l’extrait de cet entretien accordé au journal « Le Quotidien», M. Tall réitère sa candidature et juge «extrêmement négatif» le bilan du maire sortant.



Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré, il y a 3 jours sur sa page Facebook, que vous avez décidé de renoncer à briguer la mairie de Yoff pour le soutenir. Pouvez-vous confirmer ces propos ?



Un ami et ministre conseiller que je ne veux pas citer m’a appelé pour me demander de venir chez lui. Ce que j’ai fait. Il me parlait des modalités de soutenir Abdoulaye Diouf Sarr. Je lui ai dit que je soutiens le président de la République, même si je ne suis ni de l’Apr ni de Benno bokk yaakaar.



Comme l’opposition est en train de se regrouper pour voir comment battre la majorité, je me suis engagé à créer les conditions d’une unité au sein des candidats de la mouvance présidentielle pour permettre au président de la République de gagner à Yoff et à Dakar.



Le ministre-conseiller m’a dit que si on en parle à Diouf Sarr, il sera content parce que lui aussi est un chantre de l’unité. Il a dit que Diouf Sarr est prêt à tout pour garantir la victoire à Benno bokk yaakaar.



On est allé voir Diouf Sarr, tout en profitant de l’occasion pour présenter nos condoléances à sa femme Thiaw Laye, fille du regretté khalife des Layènes. J’en profite pour m’incliner devant la mémoire de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et prie DIEU de l’accueillir au Paradis. Je rends hommage aussi à tous nos guides religieux, particulièrement le khalife général des Mourides à qui je souhaite une longue vie.



Donc, le ministre-conseiller est le premier à parler Tout ce qu’il disait était en faveur de Diouf Sarr. Un adjoint au maire de Diouf Sarr a aussi glissé un mot avant de donner la parole à son mentor.



A la fin, je leur ai dit que l’objet de ma visite était de tenter de réunir les forces de la mouvance présidentielle en perspective des élections locales. J’ai prêché l’unité et appelé à bannir la division et les batailles de positionnement.



J’ai aussi dit qu’il faut éviter d’attaquer les personnes qui se lèvent pour soutenir le Président et que seule l’unité pourrait faire gagner Macky Sall à Dakar. De ce point de vue, je démens formellement Abdoulaye Diouf Sarr sur un quelconque soutien. Il a dit sur sa page Facebook que je me suis engagé à le soutenir. C’est faux.



Il a complètement dévoyé le contenu de nos échanges et c’est de la mauvaise foi, de la désinformation et de la manipulation. S’il y a une personne que je soutiens, c’est le Président Macky Sall. Sous ce rapport, je réitère ma candidature aux élections locales. Diouf Sarr a donné une fausse information.

Ce que j’ai dit et ce qu’il a écrit, c’est comme le jour et la nuit.

