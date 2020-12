Moutons de Tabaski: Le Sénégal enregistre un surplus de 17, 42 % en 2020 Sur un objectif initial de 810 000 moutons, un effectif total de 951 125 têtes a été recensé au niveau des différents marchés et points de vente du territoire national, soit un surplus de 17,42%,

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 06:57 | | 0 commentaire(s)|

D’après une note du ministère de l’Elevage et des productions animales, ce dépassement d’objectif s’est traduit par un reliquat de 141 603 sujets relevés au lendemain de la fête.



Les perturbations liées à la pandémie de la Covid-19 ont pu être gérées grâce à une mobilisation exceptionnelle des organisations professionnelles d’éleveurs, des opérateurs économiques, des autorités administratives, des départements ministériels et des organisations consuméristes, renseigne la même source.



Cette année avec un hivernage très pluvieux et un tapis herbacé bien fourni, les autorités disent espérer un approvisionnement correct du marché national et sous régional du mouton



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos