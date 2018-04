Mouvement Y en marre: Fadel Barro "blanchit" Kilifeu ?

Kilifeu s'est exprimé sous le coup de l"émotion



".../ Kilifeu s'est exprimé sous le coup de l'émotion. Moi j'ai parlé l'après-midi sur la Tfm pour dure que j'étais très satisfait de la mobilisation des Sénégalais. Thiat a dit à midi, qu'il était très satisfait de la mobilisation. Pourquoi les gens veulent-ils se focaliser sur les propos de Kilifeu ?



Le mouvement Y en marre a appelé au dialogue et il a manifesté hier pour appeler l'autorité à organiser le dialogue. Nous restons forcément sur cette position et mènerons le combat pour qu'il y ait le dialogue sur des questions importantes qui touchent le processus électoral. Pourquoi? Parce que notre démocratie est consensuelle.



C'est cela qui garantit l'apaisement de notre démocratie et nous nous battrons pour l'apaisement de notre démocratie. "













L'Observateur