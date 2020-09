Mouvement au sein de la Police: Aly Ngouille Ndiaye opère à quelques changements

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Jeu de chaises musicales à la Police nationale. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a opéré à quelques changements chez les cadres supérieurs de la Police. Selon des sources de «L’As», le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Bocar Ly, jusque-là adjoint au Directeur de la Sécurité publique, est nommé adjoint au Directeur de la Police de l’Air et des Frontières.



Mamadou Bocar Ly sera remplacé à son poste par le commissaire divisionnaire Alassane Niane, précédemment commissaire central de Diourbel. Aïssatou Ndiaye, commissaire central de Guédiawaye, est mutée à Thiès comme commissaire central et chef du Service régional de la Sécurité publique. Elle sera remplacée à Guédiawaye par le commissaire de Police Mandjibou Lèye, jusque-là commissaire central de Mbour. Le commissaire Lèye n’est pas en terrain inconnu pour avoir servi respectivement à Thiaroye et aux Parcelles Assainies. Enfin, le commissaire Daouda Bodian, précédemment chef de la division de la Police des étrangers et des titres de voyage est nommé commissaire central de Rufisque. A rappeler que Daouda Bodian aussi n’est pas en terrain inconnu dans la banlieue, puisqu’il a servi aux Parcelles Assainies et à Grand Yoff.

