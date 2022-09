Mouvement d’humeur à Dakar Dem Dikk: Les travailleurs décrètent un lundi rouge sur le territoire national

Au moment où l’état du Sénégal ambitionne de restructurer le parc automobile de DDD à travers la réception de 33 bus destinés au transport interurbain et d’une commande de 1400 nouveaux bus pour Dakar, les travailleurs de cette société sont remontés contre la direction générale.



En effet, le collège des délégués de la boite a décrété un lundi rouge sur l’ensemble du territoire. «Le collège des délégués du personnel de Dakar Dem Dikk et les secrétaires généraux appellent tous les travailleurs à une journée Rouge le lundi 05 septembre 2022 dans tous les dépôts, gares, terminus et agence de Sénégal Dem Dikk et Afrique Dem Dikk», a déclaré Boubacar Fall, chargé de communication du syndicat. Au cours de cette journée, les travailleurs porteront un brassard rouge partout au Sénégal et en Afrique afin d’alerter les autorités sur la tension qui prévaut au sein de l’entreprise. De l’avis de Boubacar Fall, cette situation résulte de la mauvaise gestion de Omar Boun Khatab Sylla, directeur général de DDD. Ce dernier, accuse le syndicaliste, «ne daigne même pas réagir, malgré l’assemblée générale du 27 aout dernier». Revenant sur les revendications, il révèle qu’il s'agit du paiement intégral des 5 échéances de prestations familiales, du respect des cotisations à l'Ipres, ainsi que de l’augmentation de salaire. Depuis plus de 22 mois, indique le syndicaliste, la direction de DDD ne verse pas l’argent retenu sur les salaires de travailleurs pour la coopérative d'habitat, la convention électroménager, les amicales, dahira et la direction etc. Pis, souligne-t-il, « certains agents en activité n'ont même pas de numéro à l'Ipres. Il en est de même pour les IPM. A cela, s'ajoutent les centaines de licenciements notés avec l'avènement de Boun Khatab Sylla à la tête de Dem Dikk».



Par ailleurs, Boubacar Fall se désole du mauvais état des bus, de la climatisation défectueuse dans certains bus de Sénégal Dem Dikk, mais surtout du retard récurrent des bus. Il dénonce aussi la suppression de la ligne de Diourbel et de celle de Fatick. Autant de maux qui poussent Boubacar Fall à se demander où sont passés les milliards décaissés par l’Etat pour le renouvellement du parc. «Où sont passés les 5,6 milliard Fcfa pour le relèvement du parc», s’interroge-t-il ? Très amer, il clame haut et fort que tous les signaux sont au rouge. Dénonçant un recrutement monarchique, il révèle que le 27 août dernier, Omar Boun Khatab Sylla a recruté des travailleurs au moment où la boîte va mal et que tous les acquis des travailleurs sont confisqués. «Tous les postes stratégiques de DDD sont occupés par ses proches, ses parents de Louga ou les membres de son mouvement». Citant l’exemple les retraités de DDD à qui la boite doit des indemnités, Boubacar Fall interpelle directement l’Etat qui dispose de la machine de contrôle, de prendre à bras le corps cette question, parce que l'avenir de 3200 travailleurs est en jeu. Les travailleurs, qui exigent la satisfaction sans délai et sans condition de toutes leurs revendications, indiquent que le combat sera graduel. Il débute par le port de brassards rouges ce lundi, suivi d’une marche nationale dans les prochains jours et d’une grève totale si rien fait.



L'As