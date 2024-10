Mouvement d’humeur dans le secteur de la Santé : La F2S annonce une grève à partir du 11 novembre

Selon le quotidien L’As qui relaie l’info, les syndicalistes avaient prévu une marche nationale pour le 22 octobre, mais elle est interdite. Cheikh Seck et Cie annoncent une grève générale de 72h les 11, 12, 13 novembre 2024 et des assemblées générales de mobilisation dans toutes les régions avec rétention d’informations et boycott des supervisions restent toujours en vigueur.



Ils n’excluent pas le boycott de toutes les activités. Tout en réitérant leur appel au gouvernement à trouver des solutions rapides à leurs doléances afin d’éviter une situation de non-retour.



Entre autres, La conférence des secrétaires généraux réclame la généralisation de l’indemnité de logement ; le recrutement du personnel dans la fonction publique ; la révision des textes réglementaires et législatifs dans la santé ; la gestion démocratique du personnel ; la mise en compétition des postes de directions ; la finalisation du processus de reclassement ou d'intégration des infirmiers d’Etat, sages-femmes d’Etat ; la définition des critères d’allocations budgétaires et l’augmentation des subventions des hôpitaux, la régularisation de la situation du personnel communautaire.