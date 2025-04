Mouvement d’humeur de certains agents de l'APS : La Direction générale clarifie la situation des indemnités électorales À la suite d’un mouvement d’humeur observé par certains travailleurs de l’APS, ce 15 avril 2025, la Direction générale a tenu à clarifier la situation sur les indemnités liées à la couverture des dernières élections législatives. Elle affirme avoir respecté ses engagements et précise que les fonds officiels ont été impactés par la clôture budgétaire de fin d’année.

Une partie des travailleurs de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a observé un mouvement d’humeur ce mercredi 15 avril 2025, à l’initiative du syndicat, pour réclamer le paiement des indemnités liées à la couverture des élections législatives passées. Ces agents dénoncent le non-versement des fonds initialement alloués à cet effet.



Dans un communiqué publié en réponse, la Direction générale de l’APS déplore le timing de cette protestation, qui survient alors que des efforts sont en cours pour redynamiser l’agence dans l’espace médiatique national. Elle apporte par ailleurs des précisions sur le seul point de revendication évoqué : le paiement des indemnités de campagne.



Selon la Direction, un virement relatif à ces fonds a été effectué le 29 novembre 2024, soit douze jours après le scrutin. Toutefois, ces ressources n’ont fait que transiter par le compte de dépôt de l’APS, en raison de la clôture des opérations de fin de gestion imposée par la circulaire n°044/MFB/DGB/DCB du 07 novembre 2024.



Malgré cette contrainte administrative, la Direction assure qu’à son installation, le 8 novembre 2024, elle a mobilisé ses équipes et assuré la couverture du scrutin sur toute l’étendue du territoire national, à partir de fonds propres. Elle précise que les 105 agents mobilisés ont chacun reçu un per diem de 25.000 FCfa, conformément aux normes en vigueur, en plus d’une prise en charge de la restauration pour ceux déployés à Dakar et dans sa banlieue.



La Direction générale conclut en affirmant qu’aucune somme n’est actuellement due aux agents, estimant avoir honoré tous les engagements liés à cette opération.



