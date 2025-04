Mouvement d’humeur des agents de l’APS : La direction générale apporte des précisions

Les travailleurs de l’Agence de la Presse Sénégalaise ont protesté aujourd’hui contre le non-paiement des indemnités de la campagne législative et ont appelé à de meilleures conditions de travail en arborant des brassards rouges. À cet effet, la direction générale a tenu à apporter des précisions concernant « une partie des travailleurs de l’APS qui a observé un mouvement d’humeur ce mardi 15 avril 2024 » via un communiqué de presse parvenu à Dakaractu.



D’après les informations fournies dans ce document, « la Direction Générale déplore que ce mouvement d’humeur intervienne au moment où les actions initiées pour repositionner l’APS dans le paysage médiatique commencent à produire leurs effets ».



« En réponse au seul point de revendication portant sur le paiement des indemnités de la campagne, la direction Générale apporte les précisions suivantes :



Selon lesquelles, un virement est intervenu le 29 Novembre 2024, soit douze (12) jours après la tenue du scrutin,



Les fonds en question n’ont fait malheureusement que transiter dans le compte de dépôt de l’APS. Car ayant coïncidé avec la clôture des opérations de fin de gestion sur les comptes de dépôt conformément à la circulaire n° 044/MFB/DGB/DCB du 07 novembre 2024 ».



Toutefois, « la Direction Générale rappelle que dès son installation le 08 Novembre 2024, les équipes ont été mobilisées sur fonds propres pour assurer la couverture du scrutin sur toute l’étendue du territoire ».



À cet effet, « l’ensemble des 105 agents mobilisés ont reçu chacun un perdiem de vingt-cinq mille francs (25 000 F CFA) conformément au barème établi en la matière. En plus de la prise en charge de la restauration pour l’ensemble des agents déployés à Dakar et sa banlieue.



Par conséquent, « la Direction générale ne doit à ce jour aucun paiement à ses agents », a-t-elle fait savoir.



