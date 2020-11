Mouvement d’humeur pour leur insertion : les sortants du centre des Eaux et Forêts ont passé leur 10e nuit à la belle étoile Les sortants du Centre National de Formation des Techniciens des Eaux et Forêts, des Chasses et des Parcs Nationaux de Djibelor sont toujours sur le pied de guerre, pour avoir gain de cause à propos de leur demande de recrutement de 55 Agents Techniques des Eaux et Forêts (ATEF) que leur avait promis le ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

Ils ont passé hier leur dixième nuit à la belle étoile, devant ce département ministériel dirigé par Abdou Karim Sall, après une bonne partie de la journée dans les locaux de la Brigade de Hann, nous dit le quotidien « L’As »





Selon leur avocat Me Khoureychi Ba, depuis qu’ils ont commencé à se radicaliser, le 27 octobre dernier, leur ministre de tutelle passe et repasse devant eux sans pour autant les édifier sur la décision de l’Etat qui, après avoir décidé de recruter 55 ATEF, « a fini par rétro pédaler pour éliminer 14 d’entre eux alors qu’ils sont au nombre de 53 ».



Toutefois, ils ont accepté de rompre leur grève de la faim, mais restent déterminés à se battre jusqu’au bout pour leur intégration méritée dans la Fonction Publique, d’après la robe noire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos