Mouvement d’humeur pour réclamer une prime de 50 000 FCFA: Le Dg de Ddd accuse les receveurs de retards de versements

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk (Ddd) a tenu, ce vendredi, un point de presse pour faire l’état des lieux de cette société. Cela fait suite au mouvement d’humeur des receveurs qui réclament une prime de 50 000 FCFA sur le téléphone mis à leur disposition pour faciliter le paiement des tickets.



Selon Assane Mbengue, des contrôles inopinés sur les retards de reversements ont été effectués et ont démontré que 25% en moyenne parmi eux sont concernés par des irrégularités de versement. «A notre grande surprise, ce mouvement d’humeur est né au lendemain du consta, relate Bes bi.



A ce jour, je constate qu’ils détiennent et cumulent les versements ce qui constitue une faute grave. Il y a lieu de les rappeler qu’ils disposent de l’argent du contribuable. La direction générale se réserve donc le droit de prendre les mesures nécessaires afin de recouvrer les fonds qui appartiennent en réalité au peuple sénégalais», prévient M. Mbengue.



Il a par ailleurs noté des «irrégularités» sur la convention de cession de créances signée entre BGFIBank Sénégal et 3D avec l’engagement de l’État de payer la banque dans un délai de 5 ans à compter de la gestion 2019. A cela s’ajoute, de dépenses dans le cadre du plan d’urgence de relance de l’exploitation en 2021.