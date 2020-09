Mouvements d’humeur contre l’opérateur: un « Talataye Orange » cette fois-ci sans heurt Les mardis se suivent, mais ne se ressemblent pas, pourrait-on dire à propos des activistes du mouvement «Y en a marre» et de leur opération «Talataye Orange». La bataille contre la hausse des tarifs illimix de l’opérateur de téléphonie se poursuit, mais sans heurt cette fois.

Brutalisés, violentés, martyrisés, puis embarqués de force par la police et gardés à vue pendant 24 heures avant d’être libérés sans que rien ne soit retenu contre eux, les «Y en a marristes » ont remis ça, hier.



Un deuxième mardi de protestation bien différent du précédent. Puisque cette fois-ci, les activistes qui voulaient juste déposer leur lettre de protestation, comme l’autre fois, ont été reçus avec bienveillance, au siège de la SONATEL-Orange,sur la VDN.



Aliou Sané, Kilifeu et Tiger ont ainsi pu déposer tranquillement leur lettre de protestation sans heurt. Leur passage dans les locaux de Orange s’est déroulé cependant sous l’oeil vigilant de la police, qui a veillé au grain pour éviter tout débordement. Et c’est le Directeur de la communication de SONATEL-Orange, Abdou Karim Mbengue qui a reçu la délégation dans le hall.



« Nous sommes des citoyens (Sunugaaliens) et des consommateurs et nous avons notre mot à dire sur les offres d’Orange. Donc, on ne peut pas accepter qu’on mobilise nos forces de l’ordre pour nous brutaliser, alors que nous n’avons commis aucune infraction », a expliqué Aliou Sané, le coordonnateur du mouvement « Y en a marre » qui avait auparavant résumé les griefs qu’ils portent contre l’opérateur.



Un message bien reçu par Abdou Karim Mbengue



« Nous sommes disponibles et disposés à recevoir les mouvements et toutes les associations pour échanger avec elles sur l’ensemble des préoccupations relatives aux produits que nous offrons. Nous sommes ouverts à la discussion », a-t-il indiqué.











