Mpox : L'OMS prolonge son niveau d'alerte maximale

Dans un communiqué rendu public l’Organisation mondiale de la santé s’est inquiétée de l’augmentation du nombre de cas de mpox. Face à ce constat inquiétant, elle a décidé de maintenir son niveau d’alerte au maximum.



«Cette décision a été prise en raison du nombre croissant de cas et de leur propagation géographique continue, des défis opérationnels sur le terrain et de la nécessité de mettre en place et de maintenir une réponse cohérente entre les pays et les partenaires», a souligné le document, parcouru par PressAfrik.