Munitions volées à Ouakam : Macky Taal Ndiaye et Ameth Ndiaye, sous mandat de dépôt Macky Taal Ndiaye et Ameth Ndiaye, les deux convoyeurs des munitions volées à Ouakam, ont été placés sous mandat de dépôt, hier, après leur face-à-face avec le Doyen des juges, rapporte Libération. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, détention illégale d'armes en vue de la commission d'actes terroristes, détention illégale de munitions ou d'armes et complicité de détention d'armes, indique la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos