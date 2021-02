Musée Léopold Sédar Senghor: Abdoulaye Diop offre un regain d’intérêt à un patrimoine culturel Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication a effectué ce vendredi 19 février 2021, une visite au Musée Léopold Sédar Senghor. Conduite par Madame Mariama Ndoye, conservateur du musée Léopold Sédar, cette offre un regain d’intérêt à un patrimoine culturel du Sénégal.

En compagnie de son directeur de cabinet, Demba Faye, du directeur général, Pr. Hamady Bocoum, du président du Conseil d’administration du Musée des civilisations noires, Abdoulaye Racine Senghor, de la directrice des Arts, Khoudia Diagne et de conseillers techniques, c’est au pas de charge que le ministre Abdoulaye Diop a visité l’ensemble des compartiments de ce qui fut la résidence de l’ancien président de la République du Sénégal.



La visite conduite par Mme Mariama Ndoye, Conservateur du musée Léopold Sédar Senghor a permis au ministre et à sa délégation, de découvrir un pan important de la vie du fils de Diogoye, ses collections personnelles, des tableaux d’art, des distinctions reçues à travers le monde.



Le ministre Abdoulaye Diop a exprimé sa satisfaction et magnifié le riche patrimoine conservé au musée Léopold Sédar Senghor. La Maison « Les dents de la mer » a été transformée en musée en 2014.



Une vision du président de la République, Macky Sall qui montre l'importance que le Gouvernement accorde à la conservation et à la sauvegarde de notre riche patrimoine historique et culturel.









