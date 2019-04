Mutinerie à la Mac de Kaolack : les prisonniers entament une grève de la faim Les prisonniers de la Maison d’arrêt et de correction de Kaolack (Mac) se révoltent contre leurs conditions de détention. Les détenus qui se disent brutalisés et maltraités par les pénitenciers, ont ainsi décidé d’entamer une grève de la faim, à compter de ce jour, pour amener les responsables de la Mac de Kaolack à revoir leur copie. Pour l’heure, les autorités de la prison n’ont pas voulu se prononcer sur ces faits.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 14:13



